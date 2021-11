Het is nog ongeveer twee maanden wachten tot de release van Rainbow Six Extraction, maar gelukkig houdt Ubisoft ons niet in het duister en krijgen we tot de release steeds meer van het spel te zien, vandaag dus ook weer met de nieuwe Team Rainbow Cinematic MIA trailer.

In deze nieuwe trailer volgen we Team Rainbow bestaande uit Lion, Ela en Thermite op een missie om teamgenoot Sledge te redden, die tijdens een eerdere missie zoek is geraakt. Het redden van zoekgeraakte teamgenoten is een centraal gameplay element van Rainbow Six Extraction, zoals we ook al in voorgaande trailers hebben kunnen zien.

Rainbow Six Extraction zal ook een Buddy Pass bevatten, een systeem dat het mogelijk maakt voor jou om met een van je vrienden samen te spelen zonder dat je gelijk het spel moet kopen. Zolang een van jullie in bezit is van het spel, kan je altijd meespelen met die persoon. Het addertje onder het gras is dan alleen wel dat je niet kan spelen wanneer je wilt.

Rainbow Six Extraction komt 20 januari 2022 uit op de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.