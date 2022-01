De games van 2022 | Stray – Toen Stray werd aangekondigd tijdens de reveal van de PlayStation 5 in 2020 was het een van de ‘kleinere’ games, maar het spel met de charmante hoofdrolspeler heeft alsnog veel indruk weten te maken tussen al het Triple-A geweld. Dit komt misschien deels door het concept van de game. De meesten onder ons zullen vast wel eens een third-person avonturengame gespeeld hebben, maar dat zal zo goed als altijd met een menselijk of antropomorf personage zijn geweest. Er zijn ook niet buitengewoon veel games uitgebracht waarin je als dier speelt, mede misschien door de verhalende uitdagingen die een dier als personage met zich meebrengt. Stray stapt weg van de status quo en zet je op avontuur als zwerfkat in een wereld bewoond door robots, op weg terug naar huis.

Stray – Als zwerfkat zal je je een weg moeten banen door een met neon verlichte cyberstad, met een nadruk op verticaliteit tijdens het exploreren. In Stray ben je niet het middelpunt van de wereld. Je bent een simpele kat die kattendingen doet, een klein onderdeel van iets veel groters, wat onmogelijk te bevatten is, en dat zal misschien nou net de kracht zijn van Stray. Je leeft in een wereld waarin andere interessante wezens en omgevingen zijn om te ontdekken. Dit zal je doen door middel van het oplossen van puzzels, zoals het bewegen van obstakels of rondklimmen om verder te komen. Je staat er in dit avontuur gelukkig niet alleen voor: je robotmaatje, een kleine drone genaamd B12, zal je gezelschap houden en het begrijpen van de inwoners van deze wereld een stuk gemakkelijker maken.

De wereld van Stray is niet zonder gevaren, vooral niet voor een kleine, weerloze kat. Gevaar zit in een klein hoekje en zo zijn er vijandige wezens genaamd Zurks. Je zal dus op moeten passen, want doe je dat niet, dan heb je het voor je het weet een zwerm Zurks achter je aan zitten. Je bent niet geheel weerloos tegen deze wezens, want ook daar komt drone buddy B12 weer heel handig van pas. B12 kan namelijk de Zurks vernietigen. Dit maakt het tot een echte killer robot, die je meer dan eens nodig zal hebben in het avontuur.

Voorlopige verwachting: Stray kan wel eens een van de grootste verrassingen van het jaar worden. Spelen als een dier waarin een monoloog of andere verbale communicatie onmogelijk is zal ongetwijfeld een uitdaging zijn, maar als de ontwikkelaars het op een goede manier uitvoeren, zal dit Stray alleen maar krachtiger maken. Een ding is zeker: Stray is een grafische parel met geweldige art direction en zal zoals het er nu naar uitziet zeker je overweging waard zijn zodra het spel uitkomt voor de PlayStation 4, PlayStation 5 en pc.