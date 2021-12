De games van 2022 | Saints Row – Saints Row heeft als een franchise een interessante geschiedenis. Zo begon het ooit als een soort Grand Theft Auto concurrent die zichzelf net even iets minder serieus nam, maar wel relatief serieuze gameplay bracht. De eerste twee delen waren dan ook grote successen, maar Volition sloeg een beetje door met de daaropvolgende delen. Paarse dildo’s, president van Amerika, Johnny Gat die de hel bezoekt en ga zo maar door. Dat heeft voor veel lollige games en flauwe humor gezorgd, maar tegelijkertijd was de roots van de franchise amper nog in het geheel te bespeuren. Het is inmiddels even geleden dat het laatste deel uitkwam en met simpelweg ‘Saints Row’ mogen we een reboot verwachten.

Saints Row – In Saints Row krijgen we een game die meer in lijn ligt met de eerste twee delen. Dit betekent dat we een ietwat meer serieuze benadering mogen verwachten wat betreft het verhaal, alsook de gameplay. Maar het blijft natuurlijk wel Saints Row, dus verwacht ook de nodige gekkigheid, maar dan wel zonder compleet uit de bocht te vliegen. Dat is duidelijk terug te zien in de eerste footage die van de game online is verschenen. Het draait weer om vrijheid, actie en facties, zoals we dat van de franchise gewend zijn. Maar in plaats van een dichtbevolkte metropool te bezoeken, gaan we nu naar het warme Santo Illeso, wat voor een overduidelijk andere setting en sfeer zorgt.

Hier zijn verschillende facties die de dienst uitmaken: Los Panteros, Idols en Marshall Defense Industries. En waar facties ofwel gangs zijn, ontstaat al snel onrust en onvrede. Jij zult als ‘The Boss’ een crew samenstellen van afgevallen gangleden uit de drie andere bendes en het doel is om de macht over te nemen. Dit terwijl je ondertussen je eigen imperium zult uitbreiden door allerlei criminele zaken te verrichten. Dit gaat dan van gebied naar gebied, aangezien Santo Ileso opgedeeld is in verschillende districten en hoe verder je komt, hoe meer mogelijkheden je tot je beschikking krijgt. Het is misschien allemaal wat traditioneel ingevuld, maar het is wel precies hoe je Saints Row van weleer kent en de kers op de taart is dat je dit in coöp kunt spelen, dat volgens het drop-in drop-out concept werkt.

Voorlopige verwachting: Saints Row gaat terug naar de roots en dat betekent een wat serieuzere toon in combinatie met over de top actie. Het concept an sich mag dan misschien niet bijster origineel zijn, maar als deze nieuwe game ook maar een beetje in de buurt komt van de eerste paar titels zijn wij al tevreden. Die hebben we qua ervaring te lang moeten missen, waardoor we er erg naar uitkijken. Volition is nog altijd de ontwikkelaar van dienst en die weet wel hoe ze hiermee uit de voeten moeten. De vele gameplay elementen, variërend van de actie tot het rijden en vliegen, lijkt tot veel diversiteit te leiden in het grotere plaatje en dat alleen al is voldoende reden om uit te kijken naar deze titel.