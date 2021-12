De games van 2022 | Redfall – De bekende ontwikkelaar Arkane heeft ons in de afgelopen jaren diverse mooie games gebracht. Zo zijn ze natuurlijk bekend van Dishonored, alsook Prey. Ook brachten ze Deathloop uit en inmiddels is de ontwikkelaar alweer bezig met een nieuwe game: Redfall. Een game die gemaakt wordt door Arkane Austin en exclusief zal verschijnen voor de Xbox, gezien de ontwikkelstudio tegenwoordig natuurlijk onder Microsoft valt. Veel meer dan een trailer en wat eerste informatie hebben we niet, maar gezien het een ontwikkelaar van klasse is, hebben we hoge verwachtingen van deze titel.

Redfall – Redfall speelt zich af in een nieuwe open wereld (eiland) en dat in de gelijknamige stad. Redfall heeft namelijk te maken met vampiers die het gebied van de buitenwereld hebben afgesneden en gek is dat niet. Het gevaar dat loert mag niet verder de wereld overnemen, dus het is in die zin een goede zaak dat het een soort van ‘gesloten’ is. De overlevenden in Redfall wacht echter de zware taak en dat is het uitschakelen van de vampiers. Gemakkelijk zal het niet worden, maar het team van mensen dat je onder controle krijgt, is gelukkig niet op hun achterhoofd gevallen en dat zal voor een spektakel moeten zorgen.

Arkane heeft een duidelijke signatuur in z’n gameplay en van deze game zeggen ze al dat het een typische ‘Arkane-ervaring’ zal worden. Dit betekent dat we een gameplaystijl mogen verwachten die aanvoelt als eerdere games van deze ontwikkelaar, maar ditmaal kun je al het geweld botvieren op het gespuis dat Redfall teistert. Dat is overigens niet het enige, want gaandeweg de campagne, die ook in coöp te spelen is, zul je het mysterie achter deze vampiers ontdekken en kom je erachter waar ze vandaan komen en wat ze precies van plan zijn. Om daar nog een schepje bovenop te doen, krijg je ook nog te maken met een sekte en bovennatuurlijke gebieden, waardoor je een afwisselend avontuur te wachten staat vol met actie.

Voorlopige verwachting: Arkane heeft zich ruimschoots bewezen als een ontwikkelaar die goed uit de voeten kan met een boeiend verhaal en dito gameplay. We verwachten in Redfall niet anders en de eerste trailer zag er erg indrukwekkend en smaakvol uit. Dat je tegen vampiers vecht is één ding, maar dat je het ook tegen sekteleden zal moeten opnemen die deze vampiers weer aanbidden, verandert de zaak natuurlijk. De verwachting is dus veel tegenstand, maar dat zorgt juist voor de variatie in gameplay. Tof is ook dat je dit geheel alleen kan doen, alsook samen met maximaal drie vrienden in een coöperatieve opzet, waarbij samenwerking dus een belangrijke rol speelt! Met name omdat elk personage over unieke mogelijkheden en krachten bezit, die in een gezamenlijke manifestatie hopelijk tot veel spektakel zullen leiden.