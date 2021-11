Al voor de release kondigde Ubisoft aan dat ze de iconische antagonisten uit eerdere Far Cry delen terug zouden brengen als downloadbare content voor Far Cry 6. De eerste uitbreiding is nu beschikbaar en daarin zien we Vaas terugkeren, de schurk uit Far Cry 3 die vandaag de dag nog steeds wordt gezien als een van de hoogtepunten uit de franchise.

De uitbreiding, Vaas: Insanity, plaatst je in de schoenen van dit personage. In de rol van Vaas zul je beginnen aan een avontuur met niets meer dan een pistool en het doel is om jezelf te verdedigen en op zoek te gaan naar nieuwe wapens en power-ups. Die helpen je om sterker te worden, zodat je verder kunt komen in zijn gedachten.

Het is een concept gebaseerd op roguelite en het doel is om meer over Vaas z’n persoonlijkheid, verleden en beweegreden te weten te komen. Om daar een indruk van te krijgen, zie de trailer hieronder. De content maakt deel uit van de Season Pass, maar is ook los verkrijgbaar.