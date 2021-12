De games van 2022 | Star Ocean: The Divine Force – Als je vandaag de dag op zoek bent naar grote JRPG-franchises, dan is de kans groot dat je even bij Square Enix moet aankloppen. Final Fantasy, Dragon Quest, Kingdom Hearts,… u noemt het maar! Een minder bekende, maar daarom niet minder kwalitatieve, franchise die ook onder de vleugels van Square Enix vertoeft, is Star Ocean. De eerste Star Ocean game dateert intussen al van 25 jaar geleden, maar als je nog nooit van deze games gehoord zou hebben, dan kunnen we je dit niet echt kwalijk nemen. Het heeft namelijk toch wel een tijdje geduurd vooraleer deze games hun weg naar het Westen hebben gevonden en de meest recente nieuwe consolegame, Star Ocean: Integrity and Faithlessness uit 2016, scoorde erg middelmatig bij het publiek. Star Ocean: The Divine Force poogt nu om de franchise terug op de rails te zetten.

Star Ocean: The Divine Force – The Divine Force behoudt het DNA van de franchise, maar wil tegelijk ook grote stappen in een nieuwe richting zetten. Alhoewel dit intussen al de zesde hoofdgame in de reeks is, moet je je echter geen zorgen maken. Elke game in de franchise vertelt immers een losstaand verhaal, waardoor je je als nieuwkomer direct welkom voelt. Waar The Divine Force wél gelijkenissen vertoont met de overige delen van de franchise, is in de algemene thematiek. De Star Ocean games zijn JRPG’s die sci-fi en fantasy met elkaar mixen en waarin ruimtevaart centraal staat. Ontwikkelaar tri-Ace is door de tijd heen de steevaste ontwikkelaar geweest van de Star Ocean games en is nu opnieuw van de partij.

In Star Ocean: The Divine Force staan twee protagonisten centraal: Raymond en Laeticia. Raymond is een kapitein van zijn eigen ruimteschip en komt van een rijk ontwikkelde planeet, waar Laeticia een prinses is van een planeet die er heel wat minder goed uitziet. Wanneer ze elkaar ontmoeten raken ze verzeild in een episch verhaal waar het lot van het heelal dramatisch zal veranderen. Beide personages hebben een eigen campagne en elke campagne belooft je een avontuur waar jouw beslissingen impact zullen hebben op het verhaal. Bereid je alvast voor op een ontdekkingsreis langs vele gevarieerde planeten die vol geheimen zitten. Je kan bovendien vliegen, dus die mysterieuze bergen daar in de verte kan je gaan verkennen als je dat wilt.

Voorlopige verwachting: Alhoewel we momenteel nog niet erg veel over de game weten, kunnen we toch wel enigszins positief uitkijken naar de release van Star Ocean: The Divine Force. Ontwikkelaar tri-Ace lijkt te beseffen dat de franchise moet veranderen na het middelmatige succes van Star Ocean: Integrity and Faithlessness en de eerste trailer van de nieuwe game, die we te zien kregen tijdens de State of Play van oktober, bevestigt dat. Star Ocean: The Divine Force verschijnt in de loop van 2022 voor de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.