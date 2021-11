Oplettende lezers hebben al gemerkt dat Farming Simulator 22 er aan zat te komen en vandaag is het daadwerkelijk een feit: de game is verkrijgbaar. Om de release nog een keer te benadrukken, heeft GIANTS Software een mooie launch trailer uitgebracht.

In deze trailer krijg je alle nieuwe elementen te zien inclusief een persoonlijke uitleg van de narrator, wat voor een best mooi resultaat zorgt. Bekijk de trailer hieronder en elke boer in spe kan de game nu aanschaffen in de PlayStation Store en Xbox Store.

De top vijf dingen die je kan doen in Farming Simulator 22 kan je hier vinden en een meer diepgaand artikel over alle facetten van de gameplay vind je hier.