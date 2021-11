We kruipen langzaam maar zeker richting het einde van 2021 en dat betekent dat ook de release van Horizon: Forbidden West steeds dichterbij komt. De nieuwe titel van Guerrilla Games lanceert op 18 februari 2022. De Nederlandse studio grijpt deze overbruggingsperiode aan om meer te gaan vertellen over de lore van Horizon.

Dit gaat men doen via een gloednieuwe podcast die ‘GAIA Cast’ heet, aldus de studio op Twitter. Zoals gezegd draait deze podcast geheel om de wereld en de verhalen van Horizon en vandaag zal de eerste aflevering te beluisteren zijn. Het eerste seizoen zal voornamelijk om Horizon: Zero Dawn draaien en dus is het wel aangeraden dat je die game eerst hebt uitgespeeld, omwille van spoilers.

GAIA Cast is te beluisteren via Guerrilla’s YouTube kanaal, Spotify, Apple Podcasts en Soundcloud.

Introducing GAIA Cast!

From the team at Guerrilla, GAIA Cast is an upcoming podcast that dives deep into the Horizon universe.

Our first season, focused on Horizon Zero Dawn, debuts this Tuesday, 23 November, with our first episode: All About Aloy. #HorizonGAIACast pic.twitter.com/pA8z0TRcEG

