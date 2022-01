De games van 2022 | Ghostwire: Tokyo – Sony heeft voor de PlayStation 5 ook wat tijdelijke console-exclusive games op de kop getikt. Een van de titels die voor bepaalde periode alleen op de nieuwe spelcomputer van Sony te spelen is, is inmiddels al een tijdje uit, namelijk Deathloop. Aan deze game van Bethesda werd voorafgaand de release aardig wat aandacht besteed, maar rond Ghostwire: Tokyo is het momenteel nog vrij stil. Deze game moet dit jaar uitkomen dus lang zal het niet duren voordat we meer gaan horen. Desalniettemin is de nieuwe titel van Tango Gameworks op het moment nog erg mysterieus.

Ghostwire: Tokyo – Tango Gameworks is bekend van The Evil Within-reeks en dit zijn survival horror-titels. Als je de trailers van Ghostwire Tokyo bekijkt, dan krijg je het idee dat het wederom een game in het horrorgenre is. Volgens de ontwikkelaar is dat niet het geval. Ghostwire: Tokyo wordt omschreven als een first-person action/adventure. Het verhaal speelt zich af in Tokio, waar nadat een dikke deken van mist over de stad viel, bijna de gehele populatie op mysterieuze wijze is verdwenen. Jij speelt als Akito, één van de mensen die heeft weten te ‘overleven’ en je beschikt over bovennatuurlijke krachten. Hij gaat op onderzoek uit om de oorzaak te achterhalen en zijn verdwenen zus terug te vinden.

Waar de twee delen van The Evil Within in het third-person perspectief werden gespeeld, maakt Tango Gameworks nu de overstap naar first-person. Daarbij wordt ook afgestapt van stealth-gameplay en er wordt volop ingezet op actie. De hectische actie gekoppeld aan de paranormale krachten van het hoofdpersonage, zorgen voor een geheel andere game dan wat je van Tango Gameworks gewend bent. Dit laat zien dat de ontwikkelaar buiten de gewandelde paden durft te lopen en met hun ervaring in degelijke verhalen, heeft Ghostwire: Tokyo best veel potentie.

Voorlopige verwachting: Tango Gameworks heeft met de twee delen van The Evil Within laten zien dat zij het horrorgenre in ieder geval goed in de vingers hebben. Ghostwire: Tokyo wordt dan wel omschreven als een action/adventure-titel, het spel bevat genoeg vreemde dingen en momenten wat ook zo in een horror-game gebruikt kan worden. Dit komt mede doordat de game een hoog paranormaal karakter heeft, wat ook weer voor een mysterieuze sfeer zorgt. Koppel dit aan hectische gevechten, waar je skills aardig op de proef worden gesteld en je hebt een game die heel erg intrigeert. Wij kijken – ondanks dat we nog vrij weinig hebben gezien – erg uit naar Ghostwire: Tokyo.