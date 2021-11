In de meest recente aflevering van Dying 2 Know More, de informatieve YouTube-serie waarin we steeds iets meer te weten krijgen over Dying Light 2, heeft director Thomas Gerbaud meer verteld over een aantal features die spelers kunnen verwachten los van het wegrennen van en vechten met zombies.

Gerbaud deelde wat meer over de wereld van Dying Light 2: Stay Human, zoals het feit dat de stad een rijke cultuur heeft en wat voor omgevingen en nieuwe features je te wachten staan. Zo kun je als speler samen met de inwoners van de stad werken aan het herbouwen van de samenleving, verschillende muren taggen met je graffiti, een post-apocalyptische dating app gebruiken (nee, ik maak geen grap) en geheime videotapes vinden om meer over de val van de moderne samenleving te leren.

Voor een proper diepe duik in wat je te wachten staat in Dying Light 2: Stay Human, kan je de onderstaande video en eerdere video’s uit de reeks bekijken op het YouTube-kanaal van Dying Light 2. Dat zal je in ieder geval misschien een klein beetje warm houden voor de release van de game op 4 februari 2022 voor de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.