Dying Light 2: Stay Human werd al een geruime tijd geleden aangekondigd en door de jaren heen is de ontwikkeling niet echt soepel verlopen. De game is meermaals uitgesteld en werd vrij recent nog opgeschoven naar februari 2022. De voorgaande release stond gepland voor december dit jaar en daarmee krijgt Techland ongeveer twee maanden extra. Dat is overigens wel het laatste uitstel dat de game zal krijgen volgens lead game designer Tymon Smektala.

Hij gaf in een interview met MP1st aan dat er geen enkele sprake is van meer uitstel. Sterker nog, de kans op nog meer uitstel is volgens hem ‘zero’. Hij gaf in dit interview ook aan dat de reden voor uitstel te maken had met meerdere factoren. De meest logische die hij noemt is uiteraard de COVID-19 pandemie, maar een andere reden is dat ze op deze manier de game in een zo goed mogelijke staat kunnen uitbrengen. Daarnaast zijn de verwachtingen volgens Smektala torenhoog voor het vervolg en uiteraard wil de studio de community niet teleurstellen.

“I think the most important reason for us is that when you work on a non-linear game, and you want to polish that, your actually not polishing one game, but few games at the same time. Because the same game can have so many variants, and some of those variants can be so drastically different that you have to verify every playthrough, not just 1000 times, but 1000 times multiplied by the number of variations in the game. So this is the reason for the delay, and also this is our baby. This is our IP. The Dying Light IP is owned by our studio. So we just knew that we couldn’t release the game if it’s not ready to release.”

Het lijkt er dus op dat de ontwikkeling van Dying Light 2 nu gladjes verloopt en dat we spoedig over de daken in de game kunnen klauteren en allerlei parkour hoogtepunten kunnen laten zien.