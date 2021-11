Game Informer heeft meer gameplay naar buiten gebracht van Techlands Dying Light 2: Stay Human, waarin een nieuwe blik wordt geworpen op de combat van de aankomende open wereld zombie game. Tevens worden de diverse manieren om de wereld te doorkruisen getoond.

Parkour is natuurlijk een feature die niet mag ontbreken in Dying Light 2, aangezien deze manier van exploratie juist een van de dingen is die het originele spel zo succesvol maakte. Het is daarom fijn om te zien dat dit minstens net zo goed lijkt te werken in Dying Light 2.

Naast de exploratie en combat, lijkt het er ook op dat de keuzes van spelers ditmaal impact zullen hebben op het verloop van het verhaal. Bepaalde karakters kunnen bijvoorbeeld veel belangrijker of een stuk minder prominent zijn in jouw playthrough vergeleken met die van een ander.

Laat ik er maar niet al te veel woorden meer aan vuilmaken en de gameplay voor zichzelf laten spreken, zo krijg je toch het beste een impressie van wat ons te wachten staat op de release van Dying Light 2: Stay Human op 4 februari 2022.