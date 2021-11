Monster Hunter Rise is al sinds 26 maart van dit jaar beschikbaar op de Nintendo Switch, maar op 12 januari zal de game de sprong maken naar pc. De nieuwe uitbreiding genaamd Sunbreak zal ook simultaan verschijnen voor Nintendo Switch en pc in de zomer van 2022. Capcom heeft al gedeeld welke content we mogen verwachten in de pc-versie van 12 januari en dat ziet er allesbehalve slecht uit.

Zo zullen de verschillende samenwerkingen met andere games die later verschenen zijn op de Switch, ook aanwezig zijn vanaf launch, en ook al de monsters die na de lancering verschenen, zoals Teostra, Apex Diablos, Apex Rathalos, Crimson Glow Valstrax en Apex Zinogre zullen toegevoegd zijn. Tot slot zit ook het nieuwe einde direct in de pc-versie. Bekijk hieronder zeker even de trailer van de game.