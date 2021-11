Dying Light 2: Stay Human heeft een hobbelige weg achter de rug, maar de release van de game begint nu toch echt in zicht te komen. Daarom praat ontwikkelaar Techland geregeld over deze titel middels de video reeks ‘Dying 2 Know’, waarvan nu de volgende editie is aangekondigd.

Op donderdag 2 december 21.00 uur zal de nieuwe stream plaatsvinden en wat deze interessant maakt om te volgen, is de gameplay preview van ongeveer een kwartier. Techland zal dan details delen omtrent de quests, combat, wapens, vijanden en nog veel meer.

Kortom, het klinkt als de moeite waard om te kijken. Noteer de datum en tijd dus in de agenda. In de tussentijd kan je hieronder een teaser vinden.