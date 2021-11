Begin volgend jaar mogen we Dying Light 2: Stay Human verwachten en aanstaande donderdag krijgen we weer nieuwe gameplay te zien, zoals we al lieten weten. Nu is ook bekend hoeveel ruimte de game van de SSD in de PlayStation 5 zal vereisen en dat is opvallend laag.

PlayStation Game Size meldt dat de game in de kale vorm 21GB nodig heeft, wat ongetwijfeld te danken valt aan de Kraken compressie technologie die gebruikt wordt. De omvang van de game kan echter natuurlijk toenemen naargelang updates en meer.

Desalniettemin is de basisinstallatie met 21GB niet gek. Hoeveel ruimte de game vereist op andere platformen is nog niet duidelijk. Dying Light 2: Stay Human verschijnt op 4 februari 2022.