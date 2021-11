In een interview met het Poolse Rzeczpospolita heeft president Adam Kiciński aangegeven dat CD Projekt RED van plan is om onafhankelijk te blijven. Het bedrijf geeft dat al jaren aan, maar door de desastreuze lancering van Cyberpunk 2077, wordt CD Projekt Red als een acquisitie kandidaat gezien. Kiciński benadrukt dat het bedrijf geen onderdeel van een grotere organisatie wil worden en dat het ook niet opzoek is naar strategische partners.

Nu is dat natuurlijk een nobel streven, echter bestaat er nog zoiets als een vijandige overname. Daar werd ook naar gevraagd, maar volgens Kiciński is CD Projekt RED daar tegen beschermd en is het erg lastig om dat voor elkaar te krijgen. Volgend jaar wordt er gestart met de ontwikkeling van nieuwe Cyberpunk en The Witcher games. Verder wordt verwacht dat men op de lange termijn Cyberpunk 2077 als een ‘erg goede game’ gaat zien.