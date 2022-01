De games van 2022 | A Plague Tale: Requiem – Sfeer is oh zo belangrijk. Of je jezelf nu verliest in een goed boek, helemaal opgezogen wordt door een film of met een controller in de hand aan het scherm gekluisterd zit… sfeer is essentieel om je in de juiste stemming te houden. A Plague Tale: Innocence deed dat alvast met verve. De titel had zo zijn gebreken, maar schotelde je wel een interessante historische setting voor én een uitgangspunt om U tegen te zeggen. Twee jaar later verschijnt opvolger Requiem aan de horizon. Heeft ontwikkelaar Asobo Studio geleerd van de gebreken van het origineel? Wij hopen alvast van wel.

A Plague Tale: Requiem – In A Plague Tale: Innocence vertolkte je de rol van Amicia, die tegen de achtergrond van de Honderdjarige Oorlog haar zieke broertje Hugo uit de klauwen van de Franse inquisitie trachtte te houden. De pest – ook wel lekker charmant de zwarte dood genoemd – woedde in de Franse steden en de ratten vormden een reële bedreiging, die Amicia moest zien te ontwijken. Of voor het goede doel aanwenden, want ook de snoodaards die achter dit broer-en-zus duo aanzaten, waren allerminst immuun voor deze gigantische hoeveelheid ongedierte. Stil en slim te werk gaan was de boodschap; alleen zo kon je overleven.

Veel is er nog niet bekend over A Plague Tale: Requiem, al ziet het ernaar uit dat dit vervolg de draad oppakt waar het origineel hem destijds liet vallen. De personages zien er opmerkelijk ouder uit en zijn nog steeds op zoek naar een veilig onderkomen, terwijl de wereld zich tegen hen keert. Aan de beelden uit de aankondigingstrailer te zien, lijkt het erop dat Amicia zich dit keer beter kan verdedigen tegen de vijanden die ze op haar pad treft. Waar ze in Innocence nog steevast het loodje legde wanneer ze ontdekt werd, lijkt ze dit keer haar titulaire onschuld wat verloren te zijn. En de ratten? Die zijn in nóg grotere getale aanwezig.

Voorlopige verwachting: Requiem betekent grafrede, wat er toch op lijkt te wijzen dat A Plague Tale: Requiem zich opnieuw wentelt in het grimmige toontje dat van het origineel ondanks enkele gebreken een memorabele ervaring maakte. Als Asobo Studio uit die oorspronkelijke ervaring zijn lessen getrokken heeft, zien we niet in waarom het zichzelf met dit vervolg niet zou kunnen overtreffen. Met oudere en wijzere hoofdpersonages, een setting die nog steeds erg aanspreekt, en genoeg ratten om zelfs de meest geharde macho het koude angstzweet op het voorhoofd te bezorgen, heeft Requiem alvast de juiste kaarten in handen.