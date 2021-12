Eerder dit jaar verschenen er reeds geruchten online dat er mogelijk gewerkt wordt aan een remake van The Last of Us. Sindsdien is het echter behoorlijk rustig, maar een jobaanbieding op LinkedIn doet de geruchten terug oplaaien.

Officieel is er echter geen officiële verklaring van Naughty Dog of PlayStation dat er gewerkt wordt aan een mogelijke remake, al is men wel duidelijk op zoek naar iemand die bestaande gameplayelementen in een vernieuwd jasje wil steken. Specifiek vermeldt men ook dat het vooral gaat om melee en ranged combat. Uiteraard geen duidelijke indicatie dat het zou gaan om The Last of Us, al past het wel perfect bij de volledige beschrijving van de jobaanbieding.

Eerder plaatsten we ook al een bericht online dat de game in ontwikkeling zou zijn voor de PlayStation 5 en niet enkel wat visuele upgrades zou bevatten. Zo zouden bestaande gameplayelementen uit The Last of Us: Part II verwerkt worden in de remake en zou de extra kracht van de huidige console optimaal benut worden.