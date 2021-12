Halo Infinite zag veel enthousiasme toen de free-to-play multiplayer uit het niets werd gedropt op 15 november. Sinds de release heeft het spel naast veel liefde ook heel veel kritiek gehad van spelers. Sommige kritiek welverdiend, andere kritiek weliswaar heel erg overdreven, wat zelfs reden gaf voor het Halo Reddit moderator team om de reddit community te sluiten afgelopen weekend. Desalniettemin probeert 343 Industries te luisteren naar de feedback van de fans, waaronder het feit dat er niet genoeg variatie in playlists zit, iets wat eind deze maand hopelijk opgelost zal zijn.

Community manager John Junyszek liet recent via Twitter weten dat het Halo Infinite team hard aan het werk is om nieuwe playlists toe te voegen als reactie op de fan-feedback. De specifieke playlists die gepland staan voor het einde van het jaar zijn: Fiesta, Tactical Slayer en Free-For-All. Alhoewel het team hard aan het werk is om deze playlists in het spel te krijgen voor het einde van het jaar, is het natuurlijk wel mogelijk dat ze nog iets meer tijd nodig zullen hebben. Naast deze playlists is 343 Industries ook aan het kijken naar andere playlists om toe te voegen in een later stadium.

De multiplayer van Halo Infinite is nu beschikbaar op pc en Xbox. De campagne van Halo Infinite zal vanaf 8 december beschikbaar zijn op pc, Xbox en Xbox Game Pass, en heeft recent een nieuwe trailer gekregen die je als Halo fan niet wilt missen.

Let's talk about Halo Infinite playlists!

We've been reading your feedback, and we're working on plans to add Fiesta, Tactical Slayer (SWAT), and Free-For-All playlists as we speak. They won't land by Dec 8, but the team is pushing to get them in before the end of year 👊

— John Junyszek (@Unyshek) December 3, 2021