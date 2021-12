Nu we eindelijk een concrete releasedatum hebben gekregen van Total War: Warhammer III, is het aftellen geblazen naar de uiteindelijke release. Om ons nog wat warmer te maken hiervoor, krijgen we van SEGA een nieuwe trailer voorgeschoteld.

Deze trailer zet de Nurglings centraal, kleine vieze wezentjes die zich als een gigantische zwerm verplaatsen om zo vijandige legers te kunnen verpletteren. Gezellig! Meer Total War: Warhammer III nodig? Bekijk dan hier een andere video. De game zelf verschijnt op 17 februari voor pc en zal inbegrepen zijn in Xbox Game Pass voor pc.