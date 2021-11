SEGA en Creative Assembly lieten afgelopen september weten dat Total War: Warhammer III werd uitgesteld naar 2022. Nu hebben de uitgever en ontwikkelaar de strategiegame voorzien van een specifieke releasedatum.

Total War: Warhammer III zal op 17 februari 2022 beschikbaar worden gesteld. Dat de game eindelijk een releasedatum heeft is natuurlijk goed nieuws, maar er is meer te melden. Pc-gamers die een Xbox Game Pass-abonnement hebben, kunnen het nieuwste deel in de beroemde reeks direct bij launch downloaden.

Creative Assembly meldt tevens dat het spel na de lancering ondersteuning zal blijven krijgen. Je kunt verschillende add-ons en gratis updates verwachten, alsook een paar ‘verrassingen’. Welke dit zijn zal bekend worden gemaakt als de tijd daar is.