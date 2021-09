Eerder dit jaar kondigde uitgever SEGA en ontwikkelaar Creative Assembly de nieuwe Total War game aan. Warhammer III zou tegen het einde van 2021 z’n release zien, maar dat bleek helaas niet haalbaar. Gelukkig hebben we niet met al te lang uitstel te maken, want SEGA laat weten dat de game begin 2022 moet verschijnen. Een nieuwe, specifiekere releasedatum blijft nog even uit.

Rob Bartholomew van Creative Assembly laat weten dat het heel verleidelijk is om zo snel mogelijk naar de finish te gaan, maar daar wordt de uiteindelijke release niet beter van. Door een aantal maanden uitstel zal de uiteindelijke release van Total War: Warhammer III veel sterker zijn. Daarnaast zal deze eerste stap naar een nieuw tijdperk voor Total War: Warhammer zo velen malen beter kunnen uitpakken.

“The wait won’t be much longer, and we’ll have plenty of new information for you in the meantime. The new date will make for a stronger release and the best first step into a new era for Total War: Warhammer. We don’t consider this release the end of our trilogy, but the start of years of content and support as we continue to bring the jaw-dropping scale of Games Workshop’s fantasy universe to Total War.”