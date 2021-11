Alle vier de Deamons of Chaos (Khorne, Nurgle, Tzeentch en Slaanesh) zijn speelbaar in Total War: Warhammer III. Hoewel ze allemaal onderdeel zijn van Chaos, betekent dat niet dat ze samen door één deur kunnen. Slaanesh dacht Nurgle af te troeven, maar hoe dat uitpakt, zie je in de onderstaande video. Ontwikkelaar Creative Assembly deelt de laatste tijd sowieso flink wat nieuwe beelden op het Total War YouTube-kanaal.

Inmiddels is Total War: Warhammer III van een releasedatum voorzien. Daarnaast komt de game direct op Xbox Game Pass voor de pc uit. Mocht je nog twijfelen of het wel jouw soort game is, dan is dit een mooie manier om het uit te proberen. Tot slot is bekendgemaakt dat de Ogre Kingdoms een pre-order bonus zijn (die je later ook los als DLC kunt kopen) en is Grand Cathay voor het eerst uit de doeken gedaan.