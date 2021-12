Zoals iedereen inmiddels wel moet weten, is het nieuwe Call of Duty seizoen van start gegaan. Dat brengt ons later deze week de map Caldera, die Verdansk in Call of Duty: Warzone zal vervangen. Maar ook voor Call of Duty: Vanguard is nieuwe content beschikbaar gesteld en hoewel veel details al bekend waren, hebben we nu de patch notes.

De nieuwe content is namelijk toegevoegd met update 1.08 voor Call of Duty: Vanguard en hieronder hebben we alle details op een rijtje gezet. Dit maakt het tot een makkelijk overzicht om even snel te checken wat er zoal nieuw is in de game.

De belangrijkste toevoegingen zijn natuurlijk twee nieuwe maps, een reeks nieuwe wapens, een nieuwe modus en een set Operators. Ook de Battle Pass is natuurlijk gereset en dat maakt dat er weer 100 Tiers zijn om vrij te spelen.