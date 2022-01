De games van 2022 | Company of Heroes 3 – Nog maar kort geleden heeft Relic Entertainment samen met Microsoft Age of Empires IV uitgebracht, maar ze zitten absoluut niet stil. Recent mochten gamers ook aan de slag met de multiplayer pre-alpha van Company of Heroes 3, waardoor nog meer mensen hun blik hebben kunnen werpen op het moois wat Relic ons nu gaat brengen. Company of Heroes is een serie die ondertussen ook al vijftien jaar onder ons is en bovendien een waar Relic graag de tijd voor neemt. Dit is niet heel vreemd wanneer je bedenkt dat de eerste Company of Heroes nog altijd een van de hoogst beoordeelde RTS-games ooit is.

Company of Heroes 3 – Relic heeft dus wat waar te maken. En wat we uit de pre-alpha beelden hebben kunnen opmaken, gaat ze dat ook wel lukken. Men probeert niet het wiel opnieuw uit te vinden, maar gaat gewoon all-in op hetgeen waar Company of Heroes zo populair door is geworden. Snelle, chaotische actie in de multiplayer en een berg aan tactische mogelijkheden verspreid door de levels heen. Denk aan locaties waar jouw troepen dekking kunnen zoeken of zich zelfs kunnen verstoppen om de vijand te overrompelen. Een potje Company of Heroes vergt snel en vaak ook creatief denkwerk.

Alles ziet er ook weer net wat gedetailleerder uit dan voorheen, maar op dit gebied wil de game zich niet té veel uitsloven. Wel weten de Company of Heroes games altijd wat interessante levels neer te zetten om in te spelen die bovendien ook erg authentiek aanvoelen. Denk bijvoorbeeld aan Franse boerendorpjes, een aanzicht wat je in vrijwel elke Tweede Wereldoorlog film voorbij ziet komen. Als je dol bent op geschiedenis én RTS, dan moet je Company of Heroes zeker ooit eens gespeeld hebben. En anders is Company of Heroes 3 straks wellicht het perfecte moment om in te stappen!

Voorlopige verwachting: Ergens zijn we laaiend enthousiast, maar we blijven ook waakzaam. Zoals we al benoemen, heeft Relic Entertainment recent nog Age of Empires IV uitgebracht en Company of Heroes 3 zal ongeveer een jaartje later volgen. Dat is dus van vier jaar lang helemaal geen games naar twee in een jaar en dat mag ambitieus genoemd worden. Met de kennis, kunde en ervaring hebben we er echter vertrouwen in dat Company of Heroes 3 gaat doen waar de serie goed in is. Wat ze nu al hebben is indrukwekkend en gelukkig hebben ze nog wel even de tijd om alles wat bij te schaven. Company of Heroes 3 verschijnt namelijk pas in de tweede helft van dit jaar.