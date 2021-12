Asobo Studio had met A Plague Tale: Innocence een hit te pakken waar je u tegen zegt. Dit bewees maar weer eens dat singleplayer games met een goed verhaal nog altijd door veel gamers worden gewaardeerd. Een vervolg is dan natuurlijk een logische volgende stap en van dat vervolg begint langzamerhand steeds meer bekend te worden.

Zo is nu dus ook de gameplay uit de doeken gedaan. In de kern mogen we meer van hetzelfde verwachten, maar zien we wel een hoop nieuwe locaties voorbij komen met wat meer kleur. Iets wat we niet veel zagen in het eerste deel. A Plague Tale: Requiem staat gepland voor een release in 2022.