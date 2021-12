Vorig jaar op The Game Awards werd de game Evil West aangekondigd met in de hoofdrol een bloeddorstige en gewelddadige cowboy, die op creatieve manier het gespuis van hel een kopje kleiner weet te maken. In die trailer konden we echter alleen maar CGI-beelden zien, dus echt een idee van de gameplay konden we er niet van krijgen. Daar is nu verandering in gekomen.

Dit jaar op The Game Awards kregen wij een nieuwe trailer te zien en ditmaal kunnen we de gameplay in volle glorie aanschouwen. Er verschijnt zelfs een tweede personage ten tonele, gepaard met een hoop nieuwe lelijkerds uit de hel. Hieronder kun je de trailer bekijken.