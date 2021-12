Ook The King of Fighters XV kreeg zijn ‘time to shine’ op het podium van The Game Awards. Deze opkomende fighting game kreeg een nieuwe (korte) trailer, waarin we wat gameplay zien én de aankondiging krijgen dat er een nieuwe open beta aan zit te komen. Dit wordt de tweede beta van de game en die zal actief zijn van 17 tot 20 december 2021 op de PS4 en PS5.

Centraal in de trailer staat overigens Krohnen, een nieuw aangekondigd personage dat beschikbaar zal zijn tijdens de genoemde beta. The King of Fighters XV verschijnt op 17 februari 2022 voor de PS4, PS5, Xbox Series X|S en pc.