Call of Duty: Warzone is met de release van de nieuwe Caldera map weer helemaal hip en ook Call of Duty: Vanguard is natuurlijk net uit. Omwille van die reden organiseert Activision een in-game evenement onder de noemer ‘Festive Fervor’.

In Call of Duty: Vanguard betekent dit een aantal multiplayer features die tijdelijk beschikbaar zijn. Zo zul je op zoek naar ‘Elf Team Six’ moeten gaan, die te vinden zijn op verschillende multiplayer maps. Eenmaal gevonden, dan moet je ze kapot schieten.

In Krampus worden spelers opgejaagd die zich niet bezighouden met de team objectives. Dus als je in Domination niet naar de vlaggen gaat of in Hardpoint niet naar het punt, dan zal Krampus je te grazen nemen.

Armageddon draait om Care Packages in een variant op Team Deatmatch. Het doel is om te vechten op een specifiek punt, waar continu Care Packages vallen en die kunnen je weer helpen het gebied te verdedigen.

Verder kan het zijn dat Elf Team Six en Krampus ook op Warzone Pacific opduiken, dus dat kan voor leuke verrassingen zorgen. De map Shipment zal tijdelijk ‘Shipmas’ gaan heten en voorzien worden van een nieuwe stijl en sfeer. Hetzelfde geldt voor Stalingrad in Der Anfang.

Dit alles is vanaf 17 december in de games beschikbaar en als je Call of Duty: Vanguard koopt (of al gekocht hebt) krijg je 10 Battle Pass Tier Skips cadeau. Ook zul je kunnen profiteren van 10% boost op speler, wapen en Battle Pass XP. Tot slot zullen er nog diverse uitdagingen aan beide games worden toegevoegd, die je extra’s kunnen opleveren.