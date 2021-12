Het nieuwe jaar is bijna daar en dat betekent dat we langzaam maar zeker richting februari gaan. De tweede maand van 2022 is volgepropt met een idioot aantal releases, maar Horizon: Forbidden West zal waarschijnlijk één van de smaakmakers zijn.

Dit vervolg op Horizon: Zero Dawn zal voor zowel de PlayStation 4 en PlayStation 5 verschijnen en hoewel laatstgenoemde een aantal extra grafische foefjes zal hebben, wil de Nederlandse studio bewijzen dat ze nog genoeg uit de PlayStation 4 kunnen persen. Reden genoeg om een aantal screenshots uit te delen, aldus de studio op Twitter.

Het gaat hier om een aantal kiekjes die genomen zijn terwijl de game draaide op de PlayStation 4, kijk hieronder en oordeel zelf!