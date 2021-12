Activision heeft de multiplayer van Call of Duty: Vanguard gratis beschikbaar gesteld tot en met 21 december. Iedereen die de game nog niet heeft aangeschaft of twijfelt over een aankoop, kan deze multiplayer nu uitproberen.

Vanzelfsprekend is niet het gehele pakket beschikbaar, want het gaat om een selectie van playlists die toegankelijk zijn voor de gebruikers van de gratis trial. Om precies te zijn betreft het de volgende drie:

The Free Kills

Champions Hill

Shipmas 24/7

De eerste is een mix van Team Deathmatch, Domination en Hardpoint. De tweede betreft de Champions Hill modus, die ook in de alpha zat en de derde is een feestelijke variant van de Shipment map.

Spelers die de game reeds gekocht hebben, krijgen een XP bonus gedurende de free trial en dat geldt voor de wapens, Operators, clans en de Battle Pass. Als spelers van de trial besluiten de game te kopen, krijgen zij ook een XP boost en 10 Battle Pass Tier skips.