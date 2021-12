Ubisoft heeft begin deze week een grote nieuwe uitbreiding voor Assassin’s Creed: Valhalla aangekondigd: Dawn of Ragnarök. Deze uitbreiding is zo groot dat het net zo goed als losstaande game kan worden aangeboden, maar dat zal Ubisoft niet gaan doen en ze leggen nu uit waarom.

Dawn of Ragnarök wordt door Ubisoft omschreven als een ‘cross-over’ en hierom was het helemaal niet vreemd geweest als de uitbreiding ook als losstaande game beschikbaar gesteld zou worden. Dit om nieuw publiek aan te trekken, want Assassin’s Creed: Valhalla aanschaffen is dan geen noodzaak meer wat in de portemonnee scheelt.

De uitgever geeft aan dat de nieuwe uitbreiding dan wel een soort van op zichzelf staat, het is alsnog een belangrijk onderdeel van het gehele Assassin’s Creed: Valhalla verhaal. Eerdere uitbreidingen van de game waren één zijde van de medaille en Dawn of Ragnarök is de andere kant. Dit kan volgens de ontwikkelaar dan ook niet los van elkaar gezien worden.

“Expansions 1 and 2 focused more on the Viking facets of Valhalla, and exploring Eivor as a character under different situations. Now, Dawn of Ragnarok feels like the other side of the coin, where we go deeper into the Norse mythology and more so into Odin/Havi’s back story. And while we have focused on giving players the ability to play all the content in the order they see fit, we also felt it was important to still have these offerings connected. One experience is complementary to the other. Given how important Norse mythology was to Viking everyday life, we felt Dawn of Ragnarok needed to be included in Assassin’s Creed Valhalla.”