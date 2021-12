Hogwarts Legacy werd in september 2020 aangekondigd en zou oorspronkelijk dit jaar verschijnen, maar dat plan moest bijgesteld worden. Avalanche Software, de ontwikkelaar van de Harry Potter-RPG. was genoodzaakt de game naar 2022 uit te stellen. Sinds de onthulling hebben we bijna niets meer gezien van Hogwarts Legacy en ons geduld wordt nog wat langer op de proef gesteld.

In een bericht op Twitter heeft Avalanche Software laten weten erg uit te kijken naar 2022, wanneer de studio met meer nieuws en updates rondom Hogwarts Legacy zal komen. Daarmee bevestigt de ontwikkelaar dus ook dat we in het restant van dit kalenderjaar geen nieuwe informatie rondom de game meer hoeven te verwachten.

Happy Holidays from the Avalanche team! We’re excited to share more news and updates on Hogwarts Legacy next year. pic.twitter.com/f1rBcJf91O — WB Games Avalanche (@AvalancheWb) December 16, 2021

Daarmee lijkt ook een gerucht van begin deze week ontkracht te zijn. Insiders beweerden namelijk dat Sony dit jaar nog een nieuwe State of Play-uitzending zou lanceren en ook dat Sony op korte termijn meer van Hogwarts Legacy zou laten zien. Eén plus één is twee, was de begrijpelijke gedachte. Nu we echter weten dat Hogwarts Legacy pas in het nieuwe jaar weer van zich zal laten zien, kunnen deze geruchten waarschijnlijk als onjuist worden bestempeld.