De Grand Theft Auto Trilogy – The Definitive Edition lanceerde niet in een staat die men had verwacht. Rockstar Games beloofde dat ze de game beter zouden maken en sindsdien zijn er meerdere updates verschenen. Om het toch een beetje goed te maken komt Rockstar Games nu met een promo.

Iedereen die deze trilogie gekocht heeft voor pc of dat voor 5 januari 2022 doet, komt in aanmerking om een gratis extra game uit te zoeken. Rockstar heeft vijf titels beschikbaar gesteld om uit te kiezen, alsook twee extra’s voor GTA en Red Dead Online. Het gaat om het volgende:

Grand Theft Auto V: Premium Edition

Grand Theft Auto IV: Complete Edition

Max Payne 3

LA Noire

Bully: Scholarship Edition

A Great White Shark Cash Card for GTA Online

55 Gold Bars for Red Dead Online

Helaas is deze promotionele actie enkel van toepassing op pc, aangezien het via de Rockstar Store loopt. Als je er gebruik van wilt maken kan je hier terecht.