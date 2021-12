Alan Wake, de avonturen game vol mysterie van ontwikkelaar Remedy Entertainment, zag in 2010 haar release. Al gauw nadat de game uitkwam, startte de ontwikkelaar het nieuwe project. Maar er ging héél wat vooraf aan de aankondiging van twee weken geleden.

Games volgen elkaar tegenwoordig op alsof het niets is. Het lijkt erop alsof games uit dezelfde franchise om het jaar moeten uitkomen om nog ‘in the picture’ te blijven. Bij Alan Wake leek dit niet het geval, want de ontwikkelaars trokken ruim een decennium uit om ervoor te zorgen dat alles piekfijn in orde was. Na de goede ontvangst van Alan Wake Remastered eerder dit jaar, was het zeker. Het jaar 2021 voelde goed.

In de video hieronder volgen we een aantal van de ontwikkelaars van Remedy Entertainment wie ieder hun verhaal doen over het proces van ‘idee tot aankondiging’.