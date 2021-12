Over minder dan twee maanden ligt Horizon: Forbidden West in de winkels en in de afgelopen weken heeft Guerrilla Games het nodige van de nieuwe titel laten zien. Zo ook vandaag weer, want Game Informer heeft in de laatste editie een uitgebreide preview staan en ze mochten exclusief wat screenshots publiceren.

Met dank aan hen hebben we deze beelden natuurlijk en die kan je allemaal hieronder bekijken. Tevens is er wat nieuwe informatie gedeeld over de skill trees in de game, want dat is een stuk uitgebreider dan in Horizon: Zero Dawn.

De skill tree in Horizon: Forbidden West laat namelijk zes verschillende speelstijlen toe: Warrior, Infiltrator, Hunter, Machine Master, Survivor en Trapper. Elke speelstijl zorgt voor een ietwat andere ervaring, waardoor er sprake is van classes.

De Warrior richt zich op mêlee, Infiltrator op stealth, Hunter op aanvallen op afstand, Machine Master op het hacken, Survivor op health en Trapper op vallen. Elke categorie heeft weer 20 tot 30 skills die vrijgespeeld kunnen worden en ook beschikt eenieder over een unieke Valor Surge.

Dit sluit het combineren van speelstijlen echter niet uit en daarbij is er ook nog een stukje diepgang in wapens. Zo kun je die allemaal upgraden en met elkaar combineren qua gebruik. Het upgraden zorgt voor betere statistieken, het mee kunnen nemen van meer ammo, enzovoort. Check de nieuwe screenshots hieronder.