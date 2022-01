Over de huidige staat van de Call of Duty franchise is al veel gezegd en geschreven. Velen bekritiseren het gebrek aan innovatie waarmee de games elk jaar lijken te kampen en nu doet ook Robert Bowling een duit in het zakje.

Bowling was vroeger community manager bij Infinity Ward en werkte indertijd mee aan de Modern Warfare games, tot hij in 2012 zijn ontslag indiende. Op Twitter liet hij zich erg kritisch horen over de huidige stand van zaken bij de Call of Duty games. Volgens hem heeft de franchise dringend een nieuwe wind nodig en een grotere focus op de core gameplay. Lees zijn bericht hieronder.

“It’s time to build from the studs up. We need more than iteration, we need revitalization. A focus back on core gameplay and not content gateways. We used to treat our players like community and not consumers. We brought them in to the fold for map feedback not market feedback.”

Gezien zijn geschiedenis bij de Call of Duty community, kunnen we wel stellen dat Bowling weet waar hij over spreekt. Of zijn woorden ook daadwerkelijk gehoord zullen worden door de Call of Duty ontwikkelaars is een andere vraag…