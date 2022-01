Skull & Bones had al een paar jaar in de winkels moeten liggen, maar de game van Ubisoft bevindt zich (nog steeds) in ‘development hell’. Nu heeft de game zijn zoveelste tegenslag moeten incasseren.

In september 2021 kwam het nieuws naar buiten dat de ontwikkeling van Skull & Bones na vele problemen nu eindelijk vlot verliep. Dit werd twee maanden later nog eens bevestigd en er werd bekendgemaakt dat de game begin 2022 een interne beta test zou krijgen.

Toch gaat het niet helemaal van een leien dakje, want associate game director Antoine Henry vertrekt bij Ubisoft. Hij was sinds augustus 2014 betrokken bij Skull & Bones. Tot 2017 was hij zelfs lead game designer. In hoeverre dit de voortgang van de game zal schaden is niet bekend. Het zal in ieder geval geen goed doen als iemand die al zo lang aan hetzelfde project werkt vertrekt.

Henry is niet de enige die vertrekt bij de Franse ontwikkelaar/uitgever. Er heeft de laatste maanden al een flinke leegloop plaatsgevonden bij Ubisoft, wat resulteerde in meer dan 60 man die hun biezen pakten.