Far Cry 6 ontving eind vorig jaar de eerste uitbreiding, waarin je de rol aannam van Vaas Montenegro die we natuurlijk kennen uit Far Cry 3. Ook Pagan Min en Joseph Seed uit respectievelijk Far Cry 4 en 5 zullen hun opwachting maken en de komst van de eerstgenoemde is erg dichtbij.

Ubisoft heeft aangekondigd dat Pagan: Control, de tweede uitbreiding voor Far Cry 6, vanaf 11 januari verkrijgbaar zal zijn voor de game en dat op alle platformen waarop de titel te spelen is. De derde uitbreiding waarin Joseph Seed de hoofdrol speelt zal later dit jaar verschijnen.