Afgelopen weekend werd het duidelijk dat een aantal FIFA Ultimate Team-spelers last hadden van accounts die werden gehackt en ontdekten dat zowel hun munten als kostbare spelers waren verdwenen. EA liet toen al weten dat ze het probleem aan het onderzoeken waren en in een statement hebben ze hun excuses aangeboden voor de ongemakken en frustraties.

Volgens EA zijn er minder dan 50 accounts gecompromitteerd en is men druk bezig om de originele eigenaren van de accounts te achterhalen. Uiteraard zullen de getroffen spelers weer toegang krijgen tot hun accounts en wordt alle verloren content hersteld.

Via het customer service team konden kwaadwillenden de e-mailadressen van de accounts van de slachtoffers veranderen en zodoende toegang verkrijgen. De uitgever belooft nu dat ze stappen gaan ondernemen om de beveiliging te verbeteren en de betrokken personeelsleden krijgen extra trainingen.

‘There is always a human factor to account security and we know we must do better. As a result of these incidents and our investigation, we have taken the following actions to increase the administrative and technical safeguards for EA Accounts: