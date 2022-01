We weten al sinds eind november dat IO Interactive de Silverballers van Agent 47 nog lang niet aan de wilgen gaat hangen en dat we dit jaar een bak nieuwe content voor Hitman III voor onze kiezen gaan krijgen. Toen kon de Deense studio al melden dat Year 2 op 20 januari van start gaat, maar wat we precies mogen verwachten, daar deed men nog vrij geheimzinnig over.

Dat wachten heeft lang genoeg geduurd, want IO Interactive gaat vandaag via een stream van zo’n 15 minuten onthullen wat er de aankomende periode op de planning staat. De stream kun je via het Hitman YouTube-kanaal bekijken en start om 15:00 uur Nederlandse tijd.

Naast aankondigingen belooft men ook nieuwe beelden te tonen van wat we in 2022 kunnen verwachten. We weten wel dat VR-ondersteuning naar de pc komt en er is een grote kans dat IO Interactive ook de game via Steam gaat aanbieden, gezien de exclusieve deal met Epic Games bijna verloopt.