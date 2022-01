Vanaf vandaag is God of War ook voor pc verkrijgbaar en daarmee heeft Sony nog een grote exclusieve PlayStation titel naar het platform gebracht. God of War volgt op Horizon: Zero Dawn en Days Gone, en na deze titel staat ook de Uncharted: Legacy Collection nog op het programma.

Kortom, Sony omarmt het pc-platform overduidelijk en met de release van God of War zijn pc-spelers in voor een topper. Vanzelfsprekend kent deze versie de nodige verbeteringen en aanpassingen. Zo is het mogelijk om de game in utrawide te spelen en om dat nog eens te laten zien, heeft Sony een nieuwe trailer uitgebracht.

Meer over de pc-versie van God of War lees je volgende week in een special.