Hitman III is al sinds de release op pc te spelen, maar dit was enkel via de Epic Games Store mogelijk. De deal tussen IO Interactive en Epic Games is echter voorbij en dat opent de weg om de game ook uit te brengen op Steam, wat op 20 januari 2022 zal gebeuren.

De game zal dan als bundel, zoals je hier kan lezen, worden uitgebracht op onder andere Steam. Beschik je over Xbox Game Pass Ultimate, dan kan je deze game, alsook de voorgaande delen, kosteloos op Xbox en pc spelen vanaf de genoemde datum.

Daarnaast heeft de ontwikkelaar laten weten dat Hitman VR ook naar pc komt. Het is vanaf 20 januari mogelijk om de drie games te spelen met virtual reality hardware voor pc. Meer details over de vr-ondersteuning op pc moeten echter nog bekendgemaakt worden.