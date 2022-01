God of War is sinds gisteren verkrijgbaar voor de pc en de eerste geluiden zijn louter positief over deze port van de PlayStation 4 exclusieve game. De game is van zichzelf natuurlijk al van zeer hoge kwaliteit, maar met deze pc-port doet men er nog een schepje bovenop. Dat de resultaten erg goed zijn, mag zo achteraf gezien geen verrassing zijn.

Het blijkt namelijk dat de pc-port van God of War twee jaar in ontwikkeling is geweest. Sony heeft hiervoor de Canadese ontwikkelaar Jetpack Interactive aangetrokken die onder supervisie van Sony Santa Monica het project heeft uitgevoerd. In een interview met Game Informer zegt senior manager van de technische productie, Matt DeWald, dat ze die tijdsduur aan de game hebben gewerkt.

Hij zegt het eigenlijk een beetje tussen neus en lippen door, omdat het voornamelijk gaat over hoe hij de game speelt. Zijn voorkeur is muis en toetsenbord, dat voor een erg natuurlijke ervaring zorgt.

“I actually play most of the time on mouse and keyboard now just because I’ve been working on it for two years, and it’s just been my default. It feels super natural to me to play it on mouse and keyboard.

Of course, the game can still be played with a controller too, including an Xbox pad. DeWald was asked what he thought about a PlayStation game being played with an Xbox controller, to which he replied: “Awesome.”