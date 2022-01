Het land van de Xbox exclusives wordt de laatste tijd geteisterd door uitstel: laatst kregen we te horen dat S.T.A.L.K.E.R. 2 uitgesteld is naar december en nu zou Redfall, de volgende game van ontwikkelaar Arkane, diezelfde weg moeten volgen. Dit kwam ter sprake in een nieuwe aflevering van de Defining Duke podcast.

MrMattyPlays en Lord Cognito melden dat ze beiden geruchten hebben opgepikt dat Redfall uitgesteld zal worden, alhoewel ze momenteel niet honderd procent zeker zijn van hun stuk. Gezien het feit dat we momenteel echter nog bijster weinig van de game hebben gezien, lijkt het hen echter wel mogelijk dat een uitstel zal plaatsvinden.

“Redfall was the name that was floated, and this wouldn’t surprise me when you really look at the lay of the land for this one… I think this is one you’ll see slip from Summer to Holiday [2022], and based on what we’ve heard, that would make a lot of sense.”