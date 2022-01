Vorige week kwamen we erachter dat we Kirby and the Forgotten Land al over twee maanden in onze handen kunnen hebben. Voor de Nintendo Switch eigenaren die van plan zijn het spel via de eShop aan te schaffen, weten we nu ook hoeveel opslagruimte de game in beslag zal nemen.

In de eShop en op de pagina van Kirby and the Forgotten Land op Nintendo’s website is te zien dat het nieuwe avontuur van Kirby ongeveer 5.8GB ruimte in beslag zal nemen op jouw Nintendo Switch, ongeveer evenveel als Mario Odyssey (5.7GB).

Kirby and the Forgotten Land is ontwikkeld door HAL Laboratory en komt op 25 maart 2022 wereldwijd uit voor de Nintendo Switch. Ga jij het nieuwe avontuur van Kirby in huis halen?