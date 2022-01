Babylon’s Fall heeft al de gouden status bereikt, maar pc-gamers wisten nog niet waar hun hardware aan moet voldoen om de game te kunnen spelen. Dankzij Steam is dit nu bekend geworden.

De minimale eisen voor de pc-versie van Babylon’s Fall vragen om een Intel Core i5-7600K en NVIDIA Geforce GTX1060 6GB. Aanbevolen zijn een Intel Core i7-11700 en NVIDIA Geforce RTX 3060 12GB GDDR6. De volledige eisen zijn als volgt:

SYSTEEMEISEN

MINIMUM:

Besturingssysteem: Windows10 (64-bit)

AANBEVOLEN:

Besturingssysteem: Windows10 (64-bit)

Babylon’s Fall is vanaf 3 maart verkrijgbaar, meer over de game lees je in onze preview.