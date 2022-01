Het moment is bijna daar: Rainbow Six Extraction is bijna onder ons. Deze spin-off van het populaire Rainbow Six Siege neemt de franchise naar een grimmige toekomst waar de aarde is overlopen door een ras bloeddorstige aliens, de Archæans genaamd. Om die ongewenste bezoekers af te weren, wordt beroep gedaan op een hoop experts: de zogenaamde ‘Operators’ die we al kennen van Rainbow Six Siege.

In totaal zullen er achttien Operators beschikbaar zijn bij de launch van de game, die je op hun beurt echter ook zal moeten vrijspelen door te stijgen in level. Elke Operator heeft een standaardwapen én een speciale vaardigheid. Deze zijn echter grotendeels overgenomen uit Rainbow Six Siege, dus verwacht hier geen al te grote verrassingen. Hieronder kan je een volledig overzicht vinden.

Rainbow Six Extraction verschijnt morgen voor de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc. Onze review mag je later vandaag verwachten.