Ontwikkelaar 343 Industries maakt bekend dat je in Halo Infinite Season 2 ook credits kunt verdienen. Tot nu toe kun je alleen met echt geld credits kopen, maar dat gaat dus in de toekomst veranderen. Het is nog onduidelijk wanneer het tweede seizoen van start gaat, maar dat gaat sowieso nog wel even duren. Overigens dien je wel de Battle Pass te kopen wil je hier gebruik van kunnen maken.

Thanks to your continued feedback, we are happy to confirm Credits will be earnable in Season 2's Battle Pass. That means you will be able to earn Credits as part of your Halo Infinite progression. We’ll have more to share on this as we get closer to Season 2.

— jerry hook (@hookscourt) January 22, 2022