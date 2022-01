Aanvankelijk zou Elden Ring deze maand verschijnen, maar eind vorig jaar werd duidelijk dat FromSoftware nog een maandje extra goed kon gebruiken. We zullen dus tot 25 februari geduld moeten opbrengen, maar het goede nieuws intussen is dat de game goud is gegaan.

FromSoftware heeft namelijk aangegeven dat de game de definitieve status bereikt heeft die belangrijk is voor de laatste stap in het proces en dat is het drukken van de game op discs. Met de goudstatus hebben we min of meer zekerheid dat de game op de genoemde datum zal verschijnen.

Tevens heeft FromSoftware laten weten dat ze werken aan een day one patch, die gelijktijdig met de release zal verschijnen. Met die patch zullen de laatste oneffenheden glad gestreken worden.

